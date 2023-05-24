В Магнитогорске железнодорожник пойдет под суд за хищение 460 кг рельсов

Ущерб предприятию составил более 51 тысячи рублей

В Магнитогорске 33-летний монтер дистанции пути пойдет под суд по обвинению в краже 460 килограммов рельсов. Об этом сегодня, 24 мая, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД РФ на транспорте.

По версии следствия, обвиняемый демонтировал участок подъездных путей и сдал в пункт приема металлолома.

«Оперативники изъяли похищенное имущество в полном объеме. В отношении злоумышленника дознавателями Магнитогорского ЛОП было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ („Кража“)», — рассказали в транспортной полиции.

Обвиняемый находился под подпиской о невыезде.