В Магнитогорске завели уголовное дело после обнаружения незаконного карьера по добыче щебня

Земля предназначалась только для сельхозугодий

В Магнитогорске после прокурорской проверки завели уголовное дело о нарушении охраны окружающей среды. Ранее на землях, предназначенных для сельхозугодий, обнаружили карьер по добыче щебня, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Нарушение обнаружила магнитогорская природоохранная прокуратура. Возле дома № 85 на улице Полевой выкопали нелегальный карьер площадью около пяти тысяч квадратных метров. Это сопоставимо с размером четырех олимпийских бассейнов.

Оказалось, что арендатор проводил «раскопки» два года, однако территория предназначена только для сельхозугодий.

После прокурорской проверки суд в Магнитогорске возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды (статья 246 УК РФ). Расследование ведомство поставило на контроль.

Напомним, ранее арендатору уже назначили штраф и обязали восстановить нарушенный почвенный слой.