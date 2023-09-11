В Магнитогорске после прокурорской проверки завели уголовное дело о нарушении охраны окружающей среды. Ранее на землях, предназначенных для сельхозугодий, обнаружили карьер по добыче щебня, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Нарушение обнаружила магнитогорская природоохранная прокуратура. Возле дома № 85 на улице Полевой выкопали нелегальный карьер площадью около пяти тысяч квадратных метров. Это сопоставимо с размером четырех олимпийских бассейнов.
Оказалось, что арендатор проводил «раскопки» два года, однако территория предназначена только для сельхозугодий.
После прокурорской проверки суд в Магнитогорске возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды (статья 246 УК РФ). Расследование ведомство поставило на контроль.
Напомним, ранее арендатору уже назначили штраф и обязали восстановить нарушенный почвенный слой.