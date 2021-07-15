Правобережный районный суд Магнитогорска постановил закрыть на 30 дней торговый комплекс «Фортуна» за нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-центре управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.
Ранее суд дважды привлекал организацию за выявленные нарушения пожарной безопасности к административной ответственности с назначением административных штрафов по 70 и 150 тысяч рублей, однако повторная проверка показала, что нарушения так и не были устранены.
«Исполнительный документ поступил в Правобережное отделение судебных приставов города Магнитогорска 12 июля 2021 года. В этот же день сотрудники органа принудительного исполнения прибыли по адресу комплекса, встретились с руководителем ООО „Фортуна“, ознакомили его с постановлением о возбуждении исполнительного производства, выставили требование о приостановлении деятельности и предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда», — рассказали в пресс-центре УФСПП.
Накануне, 14 июля, все арендаторы освободили площади на 30 суток.