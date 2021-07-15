В Магнитогорске закрыли торговый комплекс за нарушения пожарной безопасности

«Фортуна» не будет работать 30 дней

Правобережный районный суд Магнитогорска постановил закрыть на 30 дней торговый комплекс «Фортуна» за нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-центре управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

Ранее суд дважды привлекал организацию за выявленные нарушения пожарной безопасности к административной ответственности с назначением административных штрафов по 70 и 150 тысяч рублей, однако повторная проверка показала, что нарушения так и не были устранены.

«Исполнительный документ поступил в Правобережное отделение судебных приставов города Магнитогорска 12 июля 2021 года. В этот же день сотрудники органа принудительного исполнения прибыли по адресу комплекса, встретились с руководителем ООО „Фортуна“, ознакомили его с постановлением о возбуждении исполнительного производства, выставили требование о приостановлении деятельности и предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда», — рассказали в пресс-центре УФСПП.

Накануне, 14 июля, все арендаторы освободили площади на 30 суток.