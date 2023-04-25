В Магнитогорске загорелись поля на границе города

Об этот сообщают жители города в паблике «Черное и белое»

В Магнитогорске загорелась трава вблизи СНТ «Зеленая долина». Местные жители публикуют видео и фото, где виден столб серого дыма высотой с многоэтажный дом.

«Начало гореть ещё до обеда, приехали пожарные, но до конца, наверное, не потушили. Уже вечер горит до сих пор. Запах в квартире. Смотрю в окно, а там...», — пишут очевидцы, вернувшиеся с работы.

В ГУ МЧС по Челябинской области сообщают, что "в Магнитогорске огнеборцы ликвидировали угрозу перехода огня на СНТ «Зеленая долина». Их коллеги из Копейского гарнизона тушили горящую траву в районе деревни Сычево и поселка 2-й участок. Пожарные Аргаяша не дали пламени уйти в сторону СНТ «Ромашка». Но это информация на 15:00.



Мы связались с пресс-службой ГУ МЧС про Челябинской области:

«Пожар у СНТ „Зеленая долина“ ликвидирован. Опубликованные в соцсетях записи — это пожар на поле в районе улицы Жукова. В настоящий момент там работают сотрудники Магнитогорского гарнизона», — сообщила Первому областному информагентству пресс-секретарь Ирина Шафеева.

Сегодня вечером в Челябинске на улице Шишкина загорелись два гаража, которые стоят буквально вплотную к жилому дому (расстояние до него меньше метра). В течение пяти минут сотрудники Челябинского гарнизона прибыли на место и потушили огонь. В дыму оказалась будка с собакой, привязанной на цепь, ее состояние вызывало особую тревогу — пес мог и погибнуть, и надышаться продуктами горения. Но обошлось. Жилой дом тоже не пострадал.

По данным ГУ МЧС по региону, на 15.00 часов 25 апреля в области зарегистрировано 33 ландшафтных и 2 лесных пожара. Спасатели напоминают, что на территории области введен особый противопожарный режим, и открытый огонь под запретом.



