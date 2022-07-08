В Магнитогорске задержание водителя закончилось стрельбой

Мужчина пытался скрыться от патрульных машин

В Магнитогорске сотрудники ДПС применили оружие для задержания правонарушителя. Водитель автомобиля опасно маневрировал на дороге, чем привлек внимание стражей правопорядка. Об этом сообщает главное управление Министерства внутренних дел по России.

В Магнитогорске водитель внедорожника привлек к себе внимание сотрудников ДПС. Он создавал аварийные ситуации на дороге.

«Водитель внедорожника не выполнил требование полицейских об остановке и попытался скрыться от преследования. По дороге он постоянно создавал аварийные ситуации, что заставило полицейских принять экстренные меры по его задержанию. Инспектор дорожной полиции применил оружие, после чего автомобиль был остановлен. Находившийся за рулем нарушитель оказался нетрезв»,— сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении водителя были составлены протоколы по семи статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Автор: Алексей Борякин