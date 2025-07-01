В Магнитогорске задержан мошенник, находящийся в международном розыске

В родной стране ему грозит до 8 лет лишения свободы

В Магнитогорске поймали мошенника, который находился в международном розыске. На родине гражданину Таджикистана грозит до 8 лет тюрьмы за мошенничество, рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

После совершения преступления в Таджикистане мужчина решил скрыться от правосудия в России. До задержания он жил в Магнитогорске, пока его не поймали сотрудники отдела Национального бюро Интерпола ГУ МВД России совместно с региональным отделом иммиграционного контроля во время операции «Нелегал-2025».

Сейчас мужчина находится под арестом, решается вопрос о его экстрадиции в Таджикистан.