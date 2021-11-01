В Магнитогорске задержали живодера, зарезавшего собаку

В полиции идет проверка ситуации

В Магнитогорске поймали живодера, который зарезал собаку своей сожительницы. Мужчину задержали прибывшие на место преступления охранники. Тело животного обнаружено в квартире хозяйки, которая и вызвала группу быстрого реагирования, сообщает охранное предприятие.

Инцидент произошел в понедельник, 1 ноября. От жительницы Магнитогорска поступило сообщение о нападении на домашнее животное на пульт охранного предприятия. Прибывшим на место происшествия охранникам предстала страшная картина: тело собаки в крови лежало в ванной. Сам живодер уже покинул место происшествия.

«Сегодня экипаж группы быстрого реагирования вызвали в одну из квартир по улице Труда. Там девушка рассказала, что её сожитель зарезал собаку и ушел. Наши охранники сумели задержать живодёра и передали его полиции», — прокомментировали в охранном предприятии.

В региональном полицейском главке рассказали, что подозреваемый мужчина задержан и доставлен в отдел полиции «Орджоникидзевский» города Магнитогорска. С него взято объяснение. Идет проверка фактов.