В Магнитогорске задержали женщину, укравшую цепочку с тела покойника

Подозреваемая успела сдать золото в ломбард

В Магнитогорске задержали 43-летнюю женщину, подозреваемую в краже золотой цепочки с тела покойника. Об этом сегодня, 15 мая, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В дежурную часть обратилась 32-летняя сестра умершего. Она пояснила, что во время прощания на теле покойного брата была золотая цепочка, которая внезапно исчезла.

«Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась ранее судимая местная жительница. Она сняла украшение, пока никто не видел, сдала в ломбард и потратила деньги», — рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовно дело по статье 158 УК РФ («Кража»).