В Магнитогорске задержали замначальника городской полиции

Его подозревают в превышении должностных полномочий

Вечером 20 декабря в Магнитогорске задержали замначальника городского управления МВД по работе с личным составом подполковника полиции Андрея Андриянова, сообщил ИА «Первое областное» источник. В пресс-службе ГУ МВД России по региону нам сообщили, что он подозревается в превышении должностных полномочий.

«В одном из территориальных органов внутренних дел Магнитогорска оперативниками проведены мероприятия, направленные на проверку информации о возможной причастности одного из сотрудников к факту превышения должностных полномочий. Необходимые действия проводились и по месту его проживания»,— уточнили в ведомстве.

Там добавили, что при подтверждении его вины он будет уволен из МВД и привлечен к ответственности.

По данным наших коллег из издания «Верстов.Инфо», Андрея Андриянова задержали, когда он выходил из подъезда дома.

Все подробности уточняются.

Ранее Центральный районный суд Челябинска отправил в СИЗО экс-заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по региону полковника Сергея Федерягина. По версии следствия, он с декабря 2021 года по март 2023-го получил от фармкомпании через посредника около 700 тысяч рублей за покровительство в незаконном отпуске рецептурных препаратов наркозависимым.