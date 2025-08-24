В Магнитогорске задержали вора-рецидивиста, ограбившего двух пенсионеров

Добычей злоумышленника стали сотовые телефоны

В Магнитогорске полицейские задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении пенсионеров. За неделю злоумышленник украл сотовые телефоны у двух пожилых людей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отдел полиции «Ленинский» обратились 86-летняя женщина и 84-летний мужчина. Пенсионерка сообщила, что на улице Первомайской неизвестный попросил у нее телефон, чтобы позвонить. Доверчивая женщина передала аппарат незнакомцу, который, имитируя разговор, отошел в сторону и скрылся с места преступления.

Аналогичное заявление поступило от 84-летнего мужчины, лишившегося своего средства связи неделей ранее. Оба потерпевших предоставили полиции схожие приметы подозреваемого.

Вскоре полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 39-летний безработный местный житель, ранее судимый за кражу.

В отношении магнитогорца возбудили уголовное дело о грабеже (часть 1 статьи 161 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.