В Магнитогорске задержали участников наркогруппировки

Установлен и лидер преступного сообщества

В Магнитогорске оперативники ГУ МВД по региону при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность крупного преступного сообщества изготовителей и распространителей наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Три девушки и трое молодых людей готовили мефедрон для дальнейшего распространения через тайники-закладки.

«Полицейскими изъято из незаконного оборота порядка трех килограммов наркотических средств синтетического происхождения и ликвидированы две нарколаборатории, одна из которых находилась на территории Магнитогорска, а другая в Башкортостане», — прокомментировали в ГУ МВД по региону.

Всех участников группировки заключили под стражу. Также выяснилось, кто организовал преступный бизнес. 24-летний житель Магнитогорска управлял процессом в местах лишения свободы.