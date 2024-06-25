Оперативники отдела полиции «Ленинский» УМВД России по Магнитогорску установили личности троих подростков, которые подожгли дверь квартиры 26-летней женщины. Об этом сегодня, 25 июня, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Потерпевшая сразу обратилась в полицию. Оперативники задержали троих подростков, 14 и 15 лет. Ранее в поле зрения правоохранительных органов они не попадали.
«Школьник пояснили, что увидели объявление о подработке в мессенджере. Разместивший объявление попросил поджечь дверь именно этой квартиры за пять тысяч рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.
В отношении подростков возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога»).
Полицейские разыскивают того, кто подал объявление, и определяют мотивы его поступка.