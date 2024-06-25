В Магнитогорске задержали троих школьников за поджог двери квартиры

Подростки совершили преступление за пять тысяч рублей

Оперативники отдела полиции «Ленинский» УМВД России по Магнитогорску установили личности троих подростков, которые подожгли дверь квартиры 26-летней женщины. Об этом сегодня, 25 июня, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Потерпевшая сразу обратилась в полицию. Оперативники задержали троих подростков, 14 и 15 лет. Ранее в поле зрения правоохранительных органов они не попадали.

«Школьник пояснили, что увидели объявление о подработке в мессенджере. Разместивший объявление попросил поджечь дверь именно этой квартиры за пять тысяч рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении подростков возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога»).

Полицейские разыскивают того, кто подал объявление, и определяют мотивы его поступка.