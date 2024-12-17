В Магнитогорске задержали троих мужчин за мошенничество в сфере автострахования

Подельники за два года наварились на 23 миллиона рублей

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Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ) в отношении троих южноуральцев, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, подельники покупали в кредит машины одной и той же марки — Toyota Land Cruiser 200. Сообщники регистрировали внедорожники на себя и застраховывали их по системе КАСКО, после чего легально вывозили их из России и продавали в Монголии одному и тому же человеку, не осведомленному об их преступном замысле. При этом подельники скрывали от покупателя информацию о том, что иномарки находятся в залоге у банков.

«Уже дома фигуранты подыскивали в аренду машины той же марки, прикручивали номера проданных авто, а потом инсценировали угоны. Писали заявления в полицию и получали страховые выплаты», — рассказали в ГУ МВД по региону.

В ходе кропотливой работы сотрудники полиции, а также представители Отдела НЦБ Интерпола и правоохранительных органов Монголии обнаружили все четыре внедорожника, которые злоумышленники продали, а затем заявили как похищенные.