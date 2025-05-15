В Магнитогорске задержали студента, обманувшего знакомых на пять миллионов рублей

Подозреваемый предложил потерпевшим заработать на инвестициях

В Магнитогорске задержан 20-летний студент, обманом завладевший пятью миллионами рублей у своих друзей и знакомых, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Молодой человек, обещая выгодные инвестиции, убедил 18 человек (в возрасте от 18 до 22 лет) вложить деньги, а некоторых даже взять кредиты. Для поддержания видимости прибыльности схемы он выплачивал небольшие суммы и вознаграждал тех, кто привлекал новых «инвесторов». В итоге потерпевшие потеряли более пяти миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).