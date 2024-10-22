В Магнитогорске задержали серийного похитителя инструментов и техники из автомобилей

Мужчина ранее не судим

Полицейские Магнитогорска задержали 37-летнего жителя города по подозрению в сери краж из автомобилей, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В дежурную часть обратились трое потерпевших. Они рассказали, что обнаружили свои машины разбитыми на парковке возле дома, а из салонов пропали вещи.

Оперативники после кропотливой работы задержали подозреваемого.

«Ночью подозреваемый находился на парковке и, разбив стекла, проник в салоны автомобилей, откуда похитил домкрат, колеса, сабвуфер, набор ключей на общую сумму более 22 тысяч рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ).