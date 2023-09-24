В Магнитогорске задержали похитителя шоколада

В отношении 32-летнего мужчины возбудили уголовное дело

В Магнитогорске Челябинской области 32-летний мужчина украл из магазина несколько плиток шоколада и скрылся с места преступления. Сотрудники полиции задержали подозреваемого и выяснили, что лакомство он похитил не для того, чтобы побаловать себя, а для получения прибыли, рассказали в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску.

В полицию обратились сотрудники магазина. Они сообщили, что один из посетителей вынес несколько плиток шоколада. Ущерб они оценили в 2,7 тысячи рублей.

Правоохранители опросили сотрудников магазина, изучили записи видеокамер и спустя некоторое время задержали подозреваемого. Шоколад мужчина успел продать, а вырученные деньги потратить на свои нужды.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»).