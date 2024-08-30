В Магнитогорске задержали похитителя двух автомобилей ВАЗ из автосалона

Злоумышленник демонтировал ограждение на парковке

Оперативники уголовного розыска УМВД России по Магнитогорску задержали 54-летнего похитителя автомобилей ВАЗ-212130 и ВАЗ-212140. Об этом сегодня, 30 августа, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В полицию обратился представитель автосалона. Оперативники в кратчайшие сроки установили подозреваемого.

«Сотрудники полиции установили, что злоумышленник демонтировал решетки ограждения парковки и похитил изначально один автомобиль, затем вернулся за вторым. Похищенное спрятал в поселках разных районов, прилегающих к Магнитогорску», — рассказали в региональном полицейском главке.

Ущерб составил 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ).