В Магнитогорске задержали поджигателя сухой травы

Нарушитель находился в состоянии опьянения

Сотрудники полиции проверили информацию СМИ и социальных сетей о поджоге сухой травы в левобережной части Магнитогорска. Был задержан 40-летний предполагаемый поджигатель, сообщили в УВД по городу.

В ходе доследственной проверки сотрудники полиции провели комплекс мероприятий: установлены и опрошены свидетели и очевидцы произошедшего, изъяты фотографии предполагаемого поджигателя сухой травы. Мужчину задержали по месту жительства. По предварительным данным, он был пьян и поджег траву спичками.

«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято законное и обоснованное решение», — уточнили в городском УВД.

По данным Первого областного информагентства, мужчина объяснил свой поступок тем, что на месте выжженной травы должна быстрее вырасти зеленая.

Как ранее сообщал наш сайт, челябинские полицейские установили предполагаемого поджигателя мусорных контейнеров. Им оказался 8-летний мальчик.