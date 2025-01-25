В Магнитогорске задержали подозреваемых в обмане горожан под видом работников автосервиса

Это представители этнической группы

В Магнитогорске полицейские задержали этническую группу, состоящую из восьми человек, которую подозревают в мошенничестве. В отношении одного из парней уже возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Уточняется, что в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась дочь одного из местных жителей. Она рассказала, что ее отец оставил свой автомобиль в автосервисе и через какое-то время с ним связались и попросили перевести 18,6 тысячи рублей на покупку запчастей. Отправить деньги он попросил девушку, что та и сделала. После этого якобы сотрудник автосервиса перезвонил ей и сообщил, что нужно было перевести на сто рублей меньше и из-за этого счет теперь заблокирован. Также мужчина потребовал вновь перевести ту же сумму. Девушка переводить деньги отказалась, так как заподозрила обман, и обратилась в полицию.

В ходе расследования полицейские вышли на 22-летнего жителя Самарской области. Выяснилось, что он позвонил в автосервис, назвал случайную модель авто и попросил сверить контактные данные. Сотрудники подтвердили, что такая машина у них есть, и продиктовали номер телефона владельца. После подозреваемый сообщил, что это якобы его рабочий номер, и продиктовал другой. А сам в этом время связался с владельцем авто и начал выманивать деньги.

Подозреваемый задержан, а вместе с ним еще семь человек — представителей этнической группы. Их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.