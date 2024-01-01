В Магнитогорске задержали подозреваемого в угоне автомобиля

Злоумышленнику не удалось прокатиться в новогоднюю ночь на чужом авто

В Магнитогорске оперативники отдела уголовного розыска задержали подозреваемого во взломе и угоне автомобиля. Подозреваемый 24-летний местный житель, взломав замок, проник в салон авто, но повредил замок зажигания. Из-за этого злоумышленник не смог далеко уехать и вынужден был бросить машину. По горячим следам его задержали сотрудники отдела полиции, сообщают в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники Отдела полиции «Орджоникидзевский» задержали подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем. В дежурную часть магнитогорского Отдела полиции «Орджоникидзевский» обратился 25-летний местный житель. Молодой человек сообщил, что в вечернее время оставил отечественный автомобиль возле дома, а утром обнаружил его на другом месте, открытым и со следами повреждения.

«Оперуполномоченными отдела уголовного розыска были приняты меры к установлению возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, маршрута передвижения предполагаемого подозреваемого и отработке лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за аналогичные преступления», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 24-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности магнитогорец. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.