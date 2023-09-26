В Магнитогорске задержали подозреваемого в угоне автомобиля парня

Молодой человек решил покататься по ночному городу

В Магнитогорске Челябинской области полицейские задержали парня, который проник в чужой автомобиль и отправился кататься по городу. Теперь его будут судить по статье о неправомерном завладении машиной, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию с заявлением о пропаже машины обратился 25-летний магнитогорец. Он сообщил, что вечером припарковал свой ВАЗ-2112 около дома, а утром машины на месте не оказалось.

Правоохранители опросили очевидцев, установили приметы подозреваемого и маршрут его передвижения и вскоре задержали. Подозреваемым в угоне оказался безработный и ранее не судимый 24-летний местный житель. Он признался, что, увидев автомобиль, решил покататься на нем. В машину он проник, отогнув резину на водительском стекле.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Автомобиль возвращен владельцу.