В Магнитогорске задержали подозреваемого в убийстве знакомого

Соседи обнаружили возле подъезда тело, завернутое в ковер

В Магнитогорске задержан 50-летний местный житель, подозреваемый в убийстве своего 42-летнего знакомого. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным следствия, убийство произошло в одной из квартир на улице Завенягина в Орджоникидзевском районе. Мужчины распивали спиртное, между ними вспыхнул конфликт. В ходе ссоры 50-летний фигурант, ранее уже имевший судимость, нанес собеседнику несколько ударов тупым твердым предметом по голове и туловищу. От полученных травм 42-летний мужчина скончался на месте.

Подозреваемый попытался избавиться от тела. Он связал погибшего, завернул в ковер и попытался вывезти в лес на садовой тачке. Однако планы сорвались. Испугавшись реакции прохожих, он оставил труп возле подъезда своего же дома и сбежал. Тело нашли соседи.

Следователи установили личность подозреваемого и задержали. Проводятся следственные действия.