Магнитогорские полицейские раскрыли убийство 31-летней Александры Бровкиной, тело которой нашли в полиэтиленовом пакете на реке Урал, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Подозреваемым оказался 64-летний отец погибшей. Оперативники опросили родственников, знакомых женщины, соседей. След привел полицейских к самому заявителю о пропаже Александры — ее отцу.
«По предварительным данным, мужчина совершил особо тяжкое преступление в результате внезапно возникшего конфликта с его дочерью. После чего он вынес тело из квартиры, спрятал его в гараже, а затем, прикрепив к ногам металлический диск, поместил в полиэтиленовый пакет и сбросил в реку Урал», — рассказали в региональном полицейском главке.
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве (статья 105 УК РФ). Он находится в изоляторе временного содержания.
Напомним, Александра Бровкина пропала в конце мая. Ее тело нашли 18 июля.