В Магнитогорске задержали подозреваемого в убийстве женщины, найденной в пакете на реке Урал

Им оказался ее отец

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Магнитогорские полицейские раскрыли убийство 31-летней Александры Бровкиной, тело которой нашли в полиэтиленовом пакете на реке Урал, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Подозреваемым оказался 64-летний отец погибшей. Оперативники опросили родственников, знакомых женщины, соседей. След привел полицейских к самому заявителю о пропаже Александры — ее отцу.

«По предварительным данным, мужчина совершил особо тяжкое преступление в результате внезапно возникшего конфликта с его дочерью. После чего он вынес тело из квартиры, спрятал его в гараже, а затем, прикрепив к ногам металлический диск, поместил в полиэтиленовый пакет и сбросил в реку Урал», — рассказали в региональном полицейском главке.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве (статья 105 УК РФ). Он находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, Александра Бровкина пропала в конце мая. Ее тело нашли 18 июля.