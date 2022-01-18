В Магнитогорске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве автомобилиста

Мужчины не были знакомы

В Магнитогорске в ходе оперативно-следственных мероприятий был задержан 35-летний местный житель, подозреваемый в убийстве автомобилиста. Об этом сегодня, 18 января, Первому областному информагентству сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, ЧП случилось 14 января на улице Пушкина. Двое местных жителей ехали на автомобиле, когда машину начал останавливать какой-то мужчина в неадекватном состоянии. Он колотил по лобовому стеклу автомобиля, а когда водитель и его пассажир вышли из машины, то набросился на автовладельца с ножом и нанес ему несколько ранений, после чего скрылся. Раненый 35-летний Михаил Голов скончался в больнице. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Ранее он не был знаком с потерпевшим. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу и предъявлении ему обвинения», — сообщили в СУ СКР по региону.

Задержание подозреваемого в убийстве находилось на контроле начальника ГУ МВД РФ по Челябинской области Михаила Скокова. Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, Михаил Скоков распорядился наградить сотрудников полиции, участвовавших в поимке подозреваемого.