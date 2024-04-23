В Магнитогорске задержали подозреваемого в совершении жестокого убийства

Мужчина нанес незнакомому пенсионеру не менее семи ударов ножом

В Магнитогорске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве пенсионера. Он проник в квартиру, нанес потерпевшему семь ударов ножом и украл ценное имущество, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области.

По данным следствия, 20 апреля 2024 года 39-летний южноуралец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обманным путем прошел в квартиру 66-летнего пенсионера, где начал требовать деньги и нанес хозяину квартиры не менее семи ударов ножом.

«После этого обвиняемый похитил из квартиры ценное имущество и скрылся. От полученных ран потерпевший скончался на месте», — отметили в ведомстве.

Подозреваемому предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.