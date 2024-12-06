В Магнитогорске задержали 51-летнего мужчину по подозрению в разбойных нападениях с изнасилованием (статья 131 УК РФ, 132 УК РФ, 162 УК РФ), сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Преступления совершались с 2016 по 2018 годы. Мужчина проникал в квартиры к женщинам, насиловал их, а потом похищал деньги и драгоценности.
«К задержанию злоумышленника привели результаты генотипической экспертизы от сотрудников Экспертно-криминалистического центра. Генетический профиль подозреваемого оказался совпадающим с профилем обвиняемого по другому делу, что указывало на родственные связи. Это дало возможность оперативникам установить местонахождение подозреваемого», — рассказали в региональном полицейском главке.
Магнитогорца заключили под стражу.
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