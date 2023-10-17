В Магнитогорске задержали подозреваемого в нападении на женщин

С ним работают следователи

Оперативники отдела полиции «Орджоникидзевский» установили личность мужчины, возможно причастного к нападению на женщин в подъездах домов по улицам Галиуллина и Бориса Ручьева. Об этом сегодня, 17 октября, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими был установлен 24-летний местный житель. Мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства, впоследствии был передан в следственные органы для принятия процессуального решения», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Напомним, одна из потерпевших разместила пост в социальной сети во «ВКонтакте». Женщина рассказала, что зашла в подъезд вместе с мужчиной, вызвала лифт, как вдруг незнакомец заговорил с ней, а потом попытался снять с потерпевшей брюки.