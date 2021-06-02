Росгвардейцы задержали магнитогорца за избиение женщины

По словам потерпевшей, мужчина натравил на нее свою собаку, а затем ударил в лицо

В Магнитогорске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в нанесении побоев местной жительнице. Подробнее рассказали в пресс-службе Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Челябинской области.

Инцидент произошел в ночь на 1 июня на улице Ручьева. Получив сообщение об избиении женщины, сотрудники Росгвардии сразу же выехали на место происшествия.

«К прибывшим росгвардейцам обратилась 36-летняя пострадавшая. Она указала на мужчину и пояснила, что у них произошел словесный конфликт. С ее слов, магнитогорец натравил на нее свою собаку, после чего отвел ее домой, вернулся и ударил женщину кулаком в лицо»,— уточнили в ведомстве.

Сотрудники Росгвардии передали 39-летнего местного жителя сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.