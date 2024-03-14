В Магнитогорске задержали подозреваемого в избиении мужчины до смерти

Потерпевший скончался в своей квартире

Оперативники уголовного розыска задержали 29-летнего мужчину, который избил жителя Магнитогорска, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский» обратилась 36-летняя сестра погибшего. Она приехала в гости из Уфы и обнаружила родственника мертвым в квартире. При осмотре тела выяснилось, что смерть была насильственной.

«Полицейские установили приметы подозреваемого, маршрут его передвижения и адрес возможного местонахождения. Прибыв на адрес, оперативники выяснили, что мужчина поспешил съехать из арендованной квартиры. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен новый адрес подозреваемого. Вскоре он был задержан и доставлен в отдел полиции», — рассказали в региональном ГУ МВД.

Подозреваемый сообщил, что повздорил с 39-летним мужчиной на улице и ударил его. Потерпевший нашел в себе силы вернуться домой, однако скончался от травмы.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.