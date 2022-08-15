В Магнитогорске задержали педофила, назначившего встречу 11‑летней девочке

Мужчину заключили под стражу

В Магнитогорске сотрудники полиции задержали 35-летнего мужчину, который в социальных сетях назначил встречу 11-летней девочке в безлюдном месте. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Об этом Первому областному информагентству сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

О ЧП рассказала мама девочки в группе «Черное и белое Магнитогорск».

«Дочь рассказала, что он написал ей социальных сетях. Мы сразу же написали заявление. В назначенное время педофил пришел на место встречи и был пойман. Страшно подумать, что бы он сделал, вряд ли оставил в живых, так как приглашал ее в заброшенное место. Было опознание по всем правилам, в ходе которого дочь без сомнений опознала его. Мой ребенок жив и здоров благодаря своевременной и профессиональной работе правоохранительных органов. Огромное вам спасибо», — написала женщина в социальной сети.

Подозреваемого установили и задержали сотрудники полиции.

«Сотрудниками полиции преступление раскрыто, задержан 35-летний подозреваемый, житель другого региона», — прокомментировали Первому областному информагентству в ГУ МВД РФ по Челябинской области.



Суд уже избрал задержанному меру пресечения — он заключен в СИЗО.

«Устанавливаются все обстоятельства происшествия, ведется следствие», — уточнили в СУ СКР по региону.

Руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников на пресс-конференции сообщал о росте количества преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе в сети Интернет.

