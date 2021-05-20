В Магнитогорске задержали педофила, напавшего на 12‑летнего мальчика

Возбуждено уголовное дело





Полицейские Магнитогорска по горячим следам задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 12-летнего школьника. По факту нападения на ребенка возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 20 мая, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

ЧП случилось накануне, 19 мая. Мужчина подкараулил мальчика возле реки Урал и утащил за мост. По предварительным данным, подозреваемый изнасиловал ребенка. После происшествия мальчик позвонил родителям. Злоумышленника по горячим следам задержала полиция.

«По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

В ведомстве нам не сообщили, какую статью вменяют мужчине.

Как ранее писал наш сайт, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проследит за ходом дела о нападении 52-летнего мужчины на восьмилетнюю девочку в челябинском подъезде. Южноуралец подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.