В Магнитогорске задержали обстрелявшего автомобиль мужчину

Решается вопрос о предъявлении ему обвинения

В Магнитогорске полицейские задержали мужчину, который выстрелил в автомобиль, принадлежавшей 18-летней девушке. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В Магнитогорске установлен и задержан водитель, который стрелял в остановившуюся рядом машину и после происшествия скрылся. В настоящее время с ним работают сотрудники полиции. За совершенное деяние злоумышленник будет привлечен к ответственности по всей строгости закона»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, на перекрестке улиц Галиуллина и Советской Армии 18-летняя Ксения Гладышева, находясь за рулем легкового авто, перестроилась в правый ряд и остановилась на светофоре. Одному из водителей это не понравилось, и он начал выкрикивать оскорбления в адрес девушки, а затем достал пистолет и выстрелил в машину. Заднее стекло разбилось вдребезги.

Девушка доехала до дома, а затем они с мамой отправились в отделение полиции и написали заявление.

Начальник ГУ МВД РФ по Челябинской области Михаил Скоков взял ход предварительного следствия на личный контроль.