В Магнитогорске задержали насильника из Казахстана

Мужчина находился в международном розыске

Полицейские Магнитогорска помогли коллегам из Казахстана задержать гражданина, находившегося в международном розыске, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчина, которому 57 лет, подозревается в преступлении против половой неприкосновенности. Чтобы уйти от ответственности, в начале ноября он скрылся на территории Магнитогорска. Узнав об этом, полицейские из Костанайской области обратились за помощью к коллегами из России.

«Получив информацию о разыскиваемом, сотрудники уголовного розыска городского управления МВД провели оперативно-розыскные мероприятия, выявили местонахождение злоумышленника и задержали его. Полицейские установили, что гражданин Казахстана совместно с родственником арендовал квартиру в Магнитогорске», — рассказывают в пресс-службе.

При силовой поддержке Росгвардии полиция задержала находящегося в розыске гражданина, он помещен под стражу.