В Магнитогорске задержали мужчину, совершившего покупки с чужой карты

Ущерб владельцу составил более чем 10 тысяч рублей

В отдел полиции в Магнитогорске поступило заявление от 36-летнего местного жителя, который сообщил, что потерял банковскую карту и вскоре ему начали приходить уведомления о списаниях. Полицейские задержали подозреваемого в краже чужого имущества, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Оказалось, что карту нашел ранее не судимый 45-летний местный житель. Вместо того чтобы отдать ее в ближайшее отделение полиции, он отправился по магазинам и совершил покупки на сумму более чем 10 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже с банковского счета (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Ему грозит до шести лет тюрьмы.

«Полицейские напоминают, что законодательством РФ предусмотрена обязанность по возврату находки. Нашедший вещь гражданин должен предпринять все необходимые действия по установлению владельца и возврату имущества. В противном случае его могут обвинить в краже. Чтобы этого не случилось, нужно заявить о находке в отдел полиции или орган местного самоуправления, передав имущество на хранение. Также можно самостоятельно разыскать собственника, сообщив о найденной вещи публично: разместив сообщение на доске объявлений, опубликовав пост в сообществе в социальной сети», — напомнили в ведомстве.