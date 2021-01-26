В Магнитогорске задержали мужчину с пакетом наркотика

Местному жителю грозит до десяти лет лишения свободы

Сотрудники ГИБДД Магнитогорска задержали подозреваемого в обороте наркотиков на одной из остановок общественного транспорта. Мужчина сам привлек внимание правоохранителей. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Так, увидев автомобиль сотрудников Госавтоинспекции, 43-летний житель Магнитогорска сразу же бросил на землю какой-то пакет. Правоохранители заинтересовались странным действием горожанина и решили выяснить, что произошло. Оказалось, в пакете находилось более 335 граммов конопли. Мужчина объяснил полицейским, что хранил растительный наркотик для личного потребления.

«В отношении ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности неработающего магнитогорца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до десяти лет»,— сообщили в ведомстве.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.