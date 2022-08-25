В Магнитогорске задержали мужчину с пакетом марихуаны

Подозреваемый пояснил, что собрал наркотик для личного потребления

Сотрудники Магнитогорского линейного отдела полиции задержали 28-летнего мужчину с пакетом марихуаны массой 450 граммов. Об этом сегодня, 25 августа, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД РФ на транспорте.

Подозреваемого задержали на стации Магнитогорск-Грузовой. Мужчина пояснил, что нарвал коноплю в поле у железной дороги для себя.

«Следователи Магнитогорского линейного отдела полиции возбудили в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере»), — рассказали в транспортной полиции.

Мужчина находится под подпиской о невыезде.