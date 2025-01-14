В Магнитогорске задержали мужчину, который представлялся проституткой

Он отвечал на звонки клиентов, просил предоплату, обещал приехать и пропадал

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Необычного мошенника задержали полицейские Магнитогорска. Житель Самары выдавал себя за женщину легкого поведения, отвечал томным голосом на звонки и перед «выездом» к клиенту просил для начала перечислить деньги на карту, а позже пропадал. О горе-предпринимателе рассказали в региональном ГУ МВД.

Заявить о мошеннике решил 54-летний командировочный из Воронежской области. Мужчина приехал в Магнитогорск, решил воспользоваться услугами проститутки и нашел «девушку» на сайте. Ему ответил приятный голос. «Дама», представившаяся Валерией, продиктовала номер карты и попросила предоплату. Мужчина перечислил 5 тысяч рублей и стал ждать визита, вот только никто не приехал, а телефон собеседницы перестал отвечать.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что «девушкой» на том конце провода был 18-летний житель Самарской области, не имеющий постоянного места работы и ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Подозреваемый создал фейковое объявление, на звонки клиентов отвечал поставленным женским голосом.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, оно направлено на рассмотрение в Ленинский суд города Магнитогорска. Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.