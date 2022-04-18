В Магнитогорске задержали лжеминера

37-летнему мужчине грозит до 5 лет лишения свободы

В Магнитогорске 37-летнему жителю избрали мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении за ложный звонок в Единую дежурною диспетчерскую службу. На его сообщение об опасном предмете в многоквартирном доме отреагировали экстренные службы. Проверка не подтвердила слова звонившего. Теперь за шутку на магнитогорца возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. По данным пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Сотрудники экстренных служб отреагировали на сообщение ЕДДС о нахождение опасного предмета в одном из многоквартирных домов Магнитогорска. Обследование дома не подтвердило слов заявителя. Полицейские вместе с коллегами из регионального УФСБ России установили и задержали звонивший. Им оказался 37-летний местный житель. Причин своего поступка он объяснить не смог.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В соответствии с действующим законодательством максимальное наказание по данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.