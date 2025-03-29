В Магнитогорске задержали курьера, обманувшего 95-летнюю пенсионерку на 380 тыс. рублей

Парню грозит до шести лет тюрьмы

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Магнитогорские полицейские задержали 21-летнего жителя Башкирии, который, работая на мошенников, забрал у 95-летней пенсионерки более 380 тысяч рублей под предлогом замены старых купюр на новые. В отношении парня возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Парень рассказал правоохранителям, что нашел подработку в одном из мессенджеров. Ему объяснили, что нужно распечатать документы, приехать на определенный адрес, отдать бумаги и забрать деньги. Он выполнил все требования и, получив от пенсионерки крупную сумму, перевел ее на указанный в мессенджере счет. За эту работу ему обещали заплатить 9 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, парню грозит до шести лет лишения свободы.

Полицейские призывают южноуральцев поговорить со своими пожилыми родственниками, чтобы они не открывали дверь незнакомцам и не передавали им деньги.