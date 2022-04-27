В Магнитогорске ФСБ задержала лжеминеров

В отношении мужчин возбудили уголовные дела

В Магнитогорске сотрудники управления федеральной службы безопасности (УФСБ) задержали двух местных жителей, которые ради развлечения сообщили о минировании двух жилых зданий в городе. Им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Известно, что двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили пошутить и сообщили о возможности взрыва двух жилых домов по разным адресам. Сотрудники УФСБ при содействии полицейских и росгвардейцев установили и задержали хулиганов.

«В отношении местных жителей возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации („Заведомо ложное сообщение об акте терроризма“). Максимальное наказание по ним — штраф до двух миллионов рублей или лишение свободы на срок до десяти лет»,— уточнили в ведомстве.

Подобные сообщения поступают в дежурные службы нередко. Так, с начала 2022 года от хулиганов поступило более тридцати ложных сообщений о минировании. В отношении десяти подозреваемых возбуждены уголовные дела, четыре человека осуждены.