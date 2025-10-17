В Магнитогорске задержали банду сутенеров

Мужчины не только организовали занятия проституцией, но и два года привлекали новых «работниц»

В Магнитогорске накрыли банду сутенеров, они более двух лет организовывали в городе деятельность по занятиям проституцией и вовлекали в нее девушек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Оперативные мероприятия прошли при содействии ОМОН «Сталь» областного управления Росгвардии. Задержаны пятеро жителей Магнитогорска и один уроженец Башкортостана в возрасте от 32 до 60 лет.

По факту создания притонов возбуждены уголовные дела по статьям 240 и 241 УК РФ. Обстоятельства совершения преступлений устанавливаются.

