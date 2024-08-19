В Магнитогорске задержали банду разбойников, забравшихся к жертве через окно

Потерпевшего избили и похитили вещи

В Магнитогорске полицейские задержали четверых молодых мужчин, подозреваемых в разбое. Об этом сегодня, 19 августа, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, подозреваемые с помощью гвоздодера вскрыли окно квартиры 42-летнего потерпевшего и забрались в помещение. Банда избила мужчину и скрылась, прихватив два телефона и куртку. Потерпевший обратился в полицию.

«Четверых 20-летних парней задержали сотрудники отдела полиции „Левобережный“. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ („Разбой“)», — рассказали в региональном полицейском главке.