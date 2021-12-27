В Магнитогорске задержали автора порнографического Telegram-канала

Обвиняемый пытался скрыть запрещенную информацию после поимки

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Магнитогорска. Его обвиняют в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемый создал Telegram-канал, в котором публиковал сливы интимных фото жительниц Магнитогорска. По предварительным данным, контент канала занимали также откровенные фотографии несовершеннолетних.

После задержания обвиняемый пытался удалить всю запрещенную информацию из своего канала. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ («Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов»).

Обвиняемый заключен под стражу.