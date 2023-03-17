В Магнитогорске задержали 29-летнего лжеминера

Нарушителю спокойствия грозит до пяти лет тюрьмы

В Магнитогорске полицейские и сотрудники ФСБ задержали лжеминера. Им оказался 29-летний мужчина, который решил похулиганить и сообщил в полицию о взрывчатке в жилом доме. На шутника завели уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По данным информагентства, лжетеррорист сообщил о готовящемся взрыве в жилом доме. На месте провели эвакуацию и проверили все помещения.

«Прибывшими на место сотрудниками силовых структур в результате осмотра помещения квартиры подозрительных предметов не обнаружено», — прокомментировали в полиции.

На мужчину завели уголовное дело. Ему вменяют статью 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Она предусматривает крупный штраф от 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.