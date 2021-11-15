В Магнитогорске задержали 20-летнюю девушку за попытку сбыта крупной партии наркотика

В квартире подозреваемой обнаружили полкилограмма запрещенного вещества

Полицейские Магнитогорска задержали ранее не судимую местную жительницу, подозреваемую в покушении на сбыт наркотиков. В квартире у девушки обнаружили полкилограмма запрещенного синтетического вещества. Возбуждено уголовное дело, сообщили накануне, 14 ноября, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Не имеющая постоянного места работы 20-летняя подозреваемая пояснила, что планировала расфасовать наркотик массой более 501 грамма по сверткам, а затем сбыть наркозависимым бесконтактным способом с помощью Интернета.

«В следственной части СУ УМВД России по городу Магнитогорску Челябинской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного, частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей“)»,— уточнили в ведомстве.

Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.

Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия на установление всех лиц, причастных к преступлению.