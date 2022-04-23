В Магнитогорске задержали 17-летнюю девушку с крупной партией наркотика

Запрещенное вещество она хотела сбыть наркозависимым

В Магнитогорске Челябинской области задержали 17-летнюю девушку, разместившую в тайниках крупную партию наркотика. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Челябинской области.

Известно, что в январе этого года девушка приобрела у неизвестных 17 граммов наркотика для дальнейшего сбыта наркозависимым. Запрещенное вещество она расфасовала по сверткам и разместила в тайнике одного из домов в Магнитогорске. Сразу же после совершения преступления ее задержали сотрудники полиции.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту „г“ части 4 статьи 228.1 УК РФ („Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере“). В настоящее время следователем Следственного комитета проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения»,— уточнили в ведомстве.

В СК добавили, что за покушение на сбыт наркотика в крупном размере предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет.