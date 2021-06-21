В Магнитогорске за взятку осудили начальника отдела полиции

Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года условно и штрафа

Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор начальнику отдела полиции по вопросам миграции за получение взятки. Об этом сегодня, 21 июня, сообщили в пресс-центре Управления федеральной службы безопасности РФ по Челябинской области.

Осужденная получила информацию о фиктивной постановке на регистрационный учет иностранцев и получении ими гражданства РФ. Однако не стала возбуждать административные дела за взятку в размере 70 тысяч рублей, полученную от руководителя одного из национальных центров.

«Жительница Магнитогорска признана виновной по части 3 статьи 290 Уголовного Кодекса РФ („Получение взятки должностным лицом“). Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года, штрафа в размере 290 тысяч рублей и лишения права на 2 года занимать должности в правоохранительных органах»,— сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

Уголовное дело расследовали сотрудники Следственного комитета России по Челябинской области.