В Магнитогорске за служебный подлог осудили сотрудницу полиции

Женщина получила условный срок





Суд вынес приговор в отношении дознавателя отдела дознания отдела полиции «Правобережный» Магнитогорска. Она признана виновной в служебном подлоге. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Установлено, что осужденная внесла в материалы двух уголовных дел заведомо ложные сведения о ходе производств и участия в них адвоката. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Суд назначил сотруднице полиции наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 лет условно. Также она лишена права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2,5 лет.

Как ранее писал наш сайт, следственные органы возбудили уголовное дело в отношении экс-заместителя начальника ОМВД России по Каслинскому району. По предварительной версии, полицейский в течение 2020 года получал от подчиненных деньги, которые ранее были выплачены в качестве премий. Всего он присвоил более 38 тысяч рублей.