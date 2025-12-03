В Магнитогорске за интернет-мошенничество задержали гадалку

На нее пожаловался мужчина, у которого не сработал любовный приворот

В Магнитогорске задержали гадалку, которая годами обманывала клиентов своими «магическими услугами». Она по интернету делала расклады и привороты.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление 58-летнего магнитогорца. Мужчина рассказал полицейским, что перевел женщине 10 тысяч рублей за любовный приворот, который не сработал. Оперативники отдела полиции «Левобережный» быстро установили личность подозреваемой — ею оказалась 34-летняя ранее не судимая горожанка.

Как рассказали в ГУ МВД по Челябинской области, женщина призналась, что не обладает никакими экстрасенсорными способностями. Несколько лет она обманывала людей в интернете ради выгоды.

Ее деятельность квалифицирована как мошенничество, возбуждено уголовное дело.