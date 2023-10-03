В Магнитогорске юрист отсудил у банка деньги, списанные мошенниками

Истцу удалось истребовать и штраф по закону «О защите прав потребителей»

Правобережный районный суд Магнитогорска удовлетворил исковые требования юриста Родиона Жекова о взыскании с банка более 118 тысяч рублей. Деньги у мужчины похитили мошенники, когда он попытался войти в личный кабинет с фишингового сайта банка. О том, что ввод личных данных происходит не на официальном ресурсе, клиент не обратил внимания, рассказал Родион Жеков Первому областному информагентству.

Деньги на счет в банке юрист получал стабильно два раза в месяц в рамках зарплатного проекта. В течение года никаких проблем со входом в личный кабинет через планшет не было — ежемесячно юрист переводил деньги в счет погашения ипотеки в другой банк.

«В конце 2021 года я, как обычно, зашел на сайт банка и тогда не заметил, что он зеркальный. Все сделал как обычно — ввел логин и пароль. Код доступа мне не пришел, и при повторном входе я заметил, что все деньги со счета списаны. Позвонил в банк, сообщил, что средства переводятся без моего согласия, и попросил приостановить операцию, на что получил отказ с формулировкой, что деньги уже ушли получателю», — рассказал Родион Жеков.

Позиция банка клиенту оказалась не близка, и он направил претензию с требованием вернуть деньги. Итог — очередной отказ.

«Пришлось составлять исковое заявление в суд. Я просил возвратить 118 тысяч рублей и штраф 58 тысяч рублей за нарушение закона «О защите прав потребителей. Также написал заявление в полицию, возбудили уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ), но найти концы перевода так и не удалось, поэтому дело вскоре списали в номенклатурное», — продолжил Родион Жеков.

Требования истца основывались на Федеральном законе № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Положении Банка РФ № 683-П «Об установлении обязательных для кредитных организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента». В положении описаны признаки осуществления перевода денег без согласия владельца счета. Их три. Если присутствует хотя бы один признак, банк обязан приостановить подозрительную операцию на пять дней и выяснить у клиента, действительно ли он делал перевод.

Примечательно, что деньги ушли в другой банк на счет конкретного человека, жителя Воронежской области. Эта информация полностью сбивает с толку и несколько подрывает доверие к банкам.

«Безусловно, перевод был отслежен, при попытке вернуть деньги с этого счета в банке сообщили, что они уже сняты. Получателю перевода я отправил судебные документы по почте, после чего он связался со мной и рассказал, что у него нет никакого счета. Это простой парень из деревни, мошенники заполучили его паспортные данные и, видимо, онлайн создали банковский счет», — рассказал юрист.

Правобережный районный суд счел доводы истца обоснованными и удовлетворил требования.

«Суд постановил взыскать в пользу Родиона Жекова 118 тысяч 755 рублей и штраф 58 тысяч 377 рублей. Кроме того, в счет бюджета банк обязан выплатить госпошлину», — говорится в решении.

Ответчик подал апелляцию, мотивируя отказ от возврата денег тем, что клиент должен был осознавать свои действия, когда увидел постороннее подключенное устройство (Iphone) и сам допустил отправку на него кода для входа в личный кабинет. Суд после апелляции оставил требование о возврате основной суммы неизменным и на тысячу рублей увеличил сумму штрафа в пользу истца.

Деньги на счет юристу пока не поступили.

«Недавно отправил в банк исполнительный лист, пока жду», — сообщил Родион Жеков.

Со злоумышленниками усиленно борются правоохранительные органы и банки, однако, несмотря на профилактические меры, южноуральцы продолжают переводить свои кровные зачастую даже не самым искусным обманщикам. Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.



Звонок от мошенников во время рабочего дня получила журналист Первого областного информагентства. Прочитайте, что из этого вышло.